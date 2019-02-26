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Sudan'da gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 00:20 | Son Güncelleme

Sudan'da gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, iki ayı aşkın süredir rejim karşıtı gösterilerin düzenlendiği ülkede izinsiz gösteri, yürüyüş ve grev yapılmasını yasakladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşir, OHAL kararının ardından bugün 4 kararname daha çıkardı.

Buna göre, izinsiz gösteri ve yürüyüş düzenlenemeyecek, grev yapılamayacak. Güvenlik güçleri, gerekli hallerde istedikleri bina ve şahısları arayabilecek ve yargılama tamamlanana dek yasa dışı olduğu tespit edilen para, yer ve eşyalara el koyabilecek.

OHAL kapsamındaki bir suça karışan kişiler güvenlik güçleri tarafından tutuklanabilecek.

Devletin saygınlığı ve egemenliğini, sembollerini veya organlarını veya temsilcilerini herhangi bir şekilde hafife almak ve yetkili makamlarca verilen emirlere uymamak suç sayılacak.

Devlet ve halkın aleyhinde, anayasal düzeni bozucu haberlerin hazırlanması ve yayınlanması yasaklanacak.

Resmi kanalların dışında döviz alım satımı yapmak suç kapsamına girerken yolcuların beraberinde 3 bin dolar ya da buna mukabil yabancı paradan fazla taşımasına izin verilmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
OHAL Sudan

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