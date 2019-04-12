Sudan’da göstericiler Genelkurmay yakınında gıyabi cenaze namazı kıldı

Ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da binlerce gösterici, başkent Hartum’daki Genelkurmay karargahı yakınında, aralıktan bu yana süren eylemlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cuma hutbesinde Şeyh Mehran Mahir, adalet, yolsuzlukla mücadele ve zulmün sona ermesi için dua etti. Cuma namazı sonrasında aralık ayından bu yana devam eden rejim karşıtı protesto gösterilerinde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mahir, yönetici dahi olsa zulmedene kısasın gerekliliğine işaret ederek, "Yurt dışına da gitse kısas uygulanmalıdır. İslam’da devlet başkanı ya da bakan olmak dokunulmazlık kazandırmıyor.” ifadesini kullandı.

Mahir, gösterilerde hayatını kaybedenlerin şehit olduklarını, aksini söyleyenlerin İslam’ı iyi bilmediklerini iddia etti. Mahir, göstericilerden kendilerine sahip olmalarını, haksızlığa uğrasalar da intikam ve yağma eylemlerinde bulunmamalarını istedi.

Sudan’da rejim karşıtı binlerce protestocu, Ömer el-Beşir rejiminin tüm sembol isimlerinin istifası ve yönetimin sivil bir hükümete devredilmesi talebiyle bir haftadır Genelkurmay karargahı önündeki eylemlerini sürdürüyor.