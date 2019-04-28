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Sudan'da göstericiler Halk Kongresi Partisinin toplantısını bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 01:45 | Son Güncelleme

İstişare toplantısının yapıldığı salonu basan göstericiler, 64 partiliyi yaraladı

Sudan'da, Halk Kongresi Partisinin istişare toplantısının yapıldığı salonu basan göstericiler, taşlarla saldırdıkları 64 partiliyi yaraladı.

Sudan Halk Kongresi Partisinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri İdris Süleyman, başkent Hartum'daki parti merkezinde, basın mensuplarına saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süleyman, gösterilerin odağındaki, ordunun ana karargahı yakınında yer alan bir salonda, partinin istişare toplantısını yaptıkları sırada protestocu bir grubun taşlı saldırısı sonucu yaralanan 64 üyelerinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İdris Süleyman, olaya müdahale eden ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri güçlerinin, 100'ün üzerinde parti mensubunu gözaltına alarak, Kuber Hapishanesi'ne götürdüğünü aktardı.

Parti olarak şiddetten uzak durduklarını, Sudan'ın güvenlik ve istikrarından yana olduklarını, barış, adalet ve özgürlük çağrısında bulunduklarını vurgulayan Süleyman, partinin devrim sürecinde etkin şekilde rol aldığını, eski rejimin ellerini göstericilerin üzerinden çekmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ve devrimin tüm Sudanlıların olduğunu dile getirdi.

Halk Kongresi Partisi, devrik lider Ömer el-Beşir ile yaşadığı ihtilafların ardından Hasan et-Turabi liderliğinde 1999'da kuruldu. Muhalefet safına geçen parti, Sudan siyaset sahnesinde etkin hareketlerden biri oldu.

Beşir dönemi kabinesinin büyük ortaklarından Halk Kongresi, çok sayıda gösterici tarafından eski rejimin uzantısı olarak görüldüğünden muhaliflerce geçiş sürecindeki yeni yönetimde istenmiyor.

- Muhalifler saldırıyı kınadı

Muhalefetin çatı oluşumu, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, Halk Kongresi Partisi üyelerine yapılan saldırıyı kınadı.

Oluşumdan yapılan yazılı açıklamada, devrimin değişmez ilkelerinin özgürlük, barış ve adalet olduğu belirtilerek, "Sebebi ne olursa olsun saldırıyı kınıyoruz. Herkes için toplanma ve ifade hakkını savunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Halk Kongresi Partisi Hasan et-Turabi Sudan

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