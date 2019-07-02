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Sudan’da göstericilere 14 Temmuz’da sivil itaatsizlik çağrısı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 13:15 | Son Güncelleme

Sudan’da yönetime el koyan generallere karşı aylardır devam eden protestoların liderleri, göstericilere 14 Temmuz’da ülke çapında 1 günlük sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.Sudan’ın 30 yıllık Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in görevden alınmasının ardından yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi ile halk arasındaki mücadele geçtiğimiz Nisan ayından beri devam ediyor.

Sudan’da göstericilere 14 Temmuz’da sivil itaatsizlik çağrısı

Sudan’da yönetime el koyan generallere karşı aylardır devam eden protestoların liderleri, göstericilere 14 Temmuz’da ülke çapında 1 günlük sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.
Sudan’ın 30 yıllık Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in görevden alınmasının ardından yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi ile halk arasındaki mücadele geçtiğimiz Nisan ayından beri devam ediyor. Protestoların en şiddetli geçtiği 9-11 Haziran tarihlerinde başkent Hartum’da hayat durma noktasına geldi. Suların durulmadığı Sudan’da sivil yönetim isteyen gruplar, 14 Temmuz’da vatandaşlara sokağa çıkma çağrısında bulundu. Özgürlük ve Değişim İttifakı’nın sokağa çıkma çağrısı, yönetimdeki generallere karşı Pazar günü gerçekleştirilen gösterilerin ardından geldi. İttifakın lideri Şerif Osman, “13 Temmuz Pazar günü Melloni yürüyüşü, Arbainia katliamı ve Sudan’ın tüm bölgelerinde sivil yönetimin el değiştirmesine tepki olarak gerçekleştirilecek. 14 Temmuz Pazar günü ise ülke çapında sivil itaatsizlik ve tüm iş alanlarında anlaşılabilir bir siyasi grev gerçekleştirilecek” dedi.
Yönetime el koyan generallerin yetkilerini sivil yöneticilere devretmesi için binlerce sivil, 30 Haziran’da bir oturma eylemi gerçekleştirmişti. Polis ve Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre gösterilerde 10 kişi hayatını kaybederken, 180’den fazla kişi ise yaralanmıştı.

Pazar günü 3 ceset bulundu
Öte yandan, Hartum’a sınır olan Omdurman şehrinde Pazar günü gerçekleştirilen gösterilerin ardından dün 3 ceset bulundu. Göstericilere yakınlığı ile bilinen sağlık heyetine göre 3 kişinin cesetlerinde işkence izlerine rastlandı.
Pazar günü geçekleştirilen protesto gösterisi, ülkede 1 aydır güvenlik gerekçesiyle uygulanan internet sansürüne rağmen kitleleri harekete geçirme etkisinin hala olduğunu gösteriyor.
Bu arada Geçici Askeri Konseyin bulunduğu meclis binasına gerçekleştirilen yürüyüş sırasında göstericilere yapılan müdahalede göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Meclise 700 metre mesafede yaşanan çatışmalarda 25 askeri araç bölgeye sevk edildi.

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