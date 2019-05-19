Sudan'da göstericilere ateş açanlar yakalandı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu, ordu karargahı çevresinde 6 göstericinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faillerinin yakalandığını bildirdi.

Hızlı Destek Kuvvetleri komutanı da olan Daklu, iftar programı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordu karargahı çevresindeki göstericilere ateş açtığı tespit edilen kişilerin ele geçirildiğini söyledi.

Hızlı Destek Kuvvetleri'nin, son iki günde isimlerini belirtmediği bazı devletlerin de katıldığı bir saldırı kampanyasına maruz kaldığını dile getiren Daklu, "Sudan, hesaplarımızın yeniden gözden geçirilmesini gerektiren tehlikeli bir dönüşüm geçiriyor. Gerçek bir demokrasiye ulaşmak ve teknokrat hükümeti oluşturmak için birbirimizi kabul etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Askeri konseyin son bir aydır ülkenin istikrarı ve güvenliğini sağlamada yeterli olduğunu dile getiren Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı, eski rejimden yolsuzluğa karışmış kimselerin, yurt dışında olsalar dahi yargılanacaklarını sözlerine ekledi.