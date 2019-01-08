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Sudan'da göstericilere polis müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 21:58 | Son Güncelleme

El-Kadarif eyaletinde Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması isteyen göstericiler hükümet binasına doğru yürüyüşe geçti - Polis, yürüyüşe engel olmak için göz yaşartıcı gaz bombası attı ve onlarca göstericiyi gözaltına aldı

HARTUM (AA) - Sudan'ın doğusundaki El-Kadarif eyaletinde yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşe polis müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, muhalif siyasi partilerin çağrısıyla eyaletin idari merkezi Kadarif kentinde toplanan göstericiler, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in iktidarı bırakması yönündeki taleplerinin yer aldığı mesajı okumak için hükümet binasına ilerlemeye çalıştı.

Polis, göstericilerin hükümet binasına doğru harekete geçmesine engel olmak için göz yaşartıcı gaz bombası attı ve onlarcasını da gözaltına aldı.

Sudan Profesyoneller Birliği'nin sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, polisin dağıtmaya çalıştığı göstericilerin eyalet parlamentosuna gitmeyi başardığı ve bina önünde Beşir'in görevi bırakması talebinin yer aldığı mesajı sloganlar eşliğinde okuduğu belirtildi. Birlik, göstericilerin parlamento binası önündeki görüntülerini de paylaştı.

Milletvekili Amal Halil ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesajı teslim almak için parlamento binası önüne çıktıklarını ancak güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullanarak milletvekillerinin mesajı teslim almasına engel olduğunu söyledi.

Sudan hükümetinden şu ana kadar konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

- Yarın hükümete destek yürüyüşü düzenlenecek

Öte yandan, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi Siyasi Komite Üyesi Ahmed Korminnu, hükümete destek amacıyla yarın düzenlemesi planlanan yürüyüşün sadece Ulusal Kongre Partisince değil koalisyondaki grupların oluşturduğu ulusal diyalog partileri tarafından organize edileceğini söyledi.

Ulusal Kongre Partisi tarafından başkent Hartum'da düzenlenen seminerde konuşan Korminnu, "Barış Yürüyüşü" adı altında düzenlenecek gösteride Sudan halkına ve tüm dünyaya "ülkenin istikrarını muhafaza ettiği" mesajı verileceğini kaydetti.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, iktidardan çekilmesini isteyenlere, "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." şeklinde seslenmişti.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

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El-Kadarif gösteri Sudan

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