Sudan’da göstericilere saldırı: 5 ölü

Sudan’da ordunun genel karargahı önündeki protestoculara düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan Doktorlar Komitesi, başkent Hartum’da ordunun genel karargahı önündeki protestoculara yönelik pazartesi düzenlenen silahlı saldırıda 5 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, saldırının kimlikleri henüz belirlenemeyen silahlı ve sopalı zanlılarca düzenlendiği ifade edildi. Saldırıda en az 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sudan Askeri Konseyi, saldırıyı kınayarak göstericileri korumaya devam edeceğini açıkladı. Özgürlük ve Değişim Güçleri, saldırının arkasında milis grupların ve eski rejime bağlı istihbarat birimlerinin olduğunu iddia etti. 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in görevden alınarak geçici askeri yönetimin oluşturulmasına rağmen Sudan halkı, iktidarın sivillere devredilmesi için başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan’dan bu yana yaptığı oturma eylemini sürdürüyor.



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