HABER

Sudan'da gösteriler 18. gününde de sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 02:16 | Son Güncelleme

Başkent Hartum’da ordu karargahı önündeki rejim karşıtı gösteriler 18. gününde de devam etti - Gösterilerin devam ettiği sıralarda muhalif grupların çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, bazı rejim güçlerinin meydanı dağıtma girişiminde bulunacağını iddia ederek, tüm muhalifleri devrimlerine sahip çıkmak için meydana çağırdı ancak asker ya da sivillerden herhangi bir müdahale gelmedi

Sudan’da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarını deviren askeri darbeye rağmen başkent Hartum’da ordu karargahı önündeki rejim karşıtı gösteriler 18. gününde de sürdü.

Binlerce protestocu, Sudan Askeri Geçiş Konseyinin yönetimi sivillere teslim etmesi talebiyle, Sudan Meslek Odaları ve muhalif grupların çağrısıyla ordu karargahı önünde toplandı.

Gösterilerin devam ettiği sıralarda muhalif grupların çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, bazı rejim güçlerinin meydanı dağıtma girişiminde bulunacağını iddia ederek, tüm muhalifleri devrimlerine sahip çıkmak için meydana çağırdı ancak asker ya da sivillerden herhangi bir müdahale gelmedi.

Eski rejim ve askeri konsey aleyhinde sloganlar atan eylemciler, yönetim sivillere bırakılmadan alandan ayrılmayacaklarını belirtti.

Bu arada, ekmek fiyatlarındaki artış gerekçesiyle 19 Aralık'ta ülkenin kuzeyinde gösterilerin fitilinin ateşlendiği Atbera kentinden yüzlerce gösterici trenle ordu karargahı yakınlarına geldi ve protestocu gruplara destek verdi.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede siyasi uzlaşma sağlanması için tüm taraflarla iletişime devam ettiklerini açıklarken, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, devrik lider Ömer el-Beşir rejimini destekleyen Ulusal Uzlaşı Güçleri ile müzakere arzusundan dolayı Askeri Konseyi ciddiyetsizlikle itham etmiş, Konseyle her türlü müzakereyi durdurduklarını, yönetim derhal sivil hükümete devredilip tüm talepleri karşılanana dek gösterilere devam edeceklerini bildirmişti.

Muhalif parti ve grupların yönlendirdiği protestocular, 6 Nisan'da askerin, Ömer el-Beşir rejiminin devrilmesi ve hükümete baskı kurmaya yönelik harekete geçmesi için gösterilerin merkezinde bulunan ordu karargahı önündeki cadde ve buraya çıkan birçok yolu barikatlarla trafiğe kapatarak oturma eylemi başlatmıştı.

Askeri yönetimden daha önce yapılan açıklamada, göstericilerin güç kullanılarak dağıtılmayacağı ancak hayatın normal akışının engellenmesine de izin verilmeyeceği belirtilmişti. Geçen pazartesi günü asker, temizlik gerekçesiyle alandaki çadırları ve barikatları kaldırmak istemiş ancak göstericilerin tepkisi üzerine geri adım atmıştı.

Sudan'da askeri yönetim, iki gün önce de başkent Hartum'taki protestoculardan sokaklardaki barikatları kaldırmalarını istemişti.

Askeri konseyi eski rejimin devamı olarak gördüklerini, artık tanımadıklarını belirten muhalif gruplar, perşembe günü sivil bir yönetimin açıklanacağını duyurmuştu.

Sudan'da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu.

Ancak bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyinin başına geçen el-Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan da birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Konsey, görev süresinin en fazla 2 yıl olacağını, yönetimi en kısa sürede sivil hükümete devredeceğini açıklamıştı.

PARTNEREn uzun ömürlü insanlar orada yaşıyorEn uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor
Düzce'de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı, havada asılı kaldı!Düzce'de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı, havada asılı kaldı!
Antalya Fener alayında buluştu, Lösemi hastası Öykü Arin unutulmadıAntalya Fener alayında buluştu, Lösemi hastası Öykü Arin unutulmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteriler Sudan

En Çok Okunan Haberler

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Sezonu kapattı...

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Sezonu kapattı...

İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat! İnternet satışları...

İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat! İnternet satışları...

YSK'nın ara kararı sonrası açıklamalar art arda geldi

YSK'nın ara kararı sonrası açıklamalar art arda geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce'de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı, havada asılı kaldı!

Bariyerlere ok gibi saplandı, havada asılı kaldı!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi

Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi!

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu: Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız, adli soruşturma devam ediyor

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.