Sudan'da gösteriler 18. gününde de sürdü

Sudan’da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarını deviren askeri darbeye rağmen başkent Hartum’da ordu karargahı önündeki rejim karşıtı gösteriler 18. gününde de sürdü. Binlerce protestocu, Sudan Askeri Geçiş Konseyinin yönetimi sivillere teslim etmesi talebiyle, Sudan Meslek Odaları ve muhalif grupların çağrısıyla ordu karargahı önünde toplandı. Gösterilerin devam ettiği sıralarda muhalif grupların çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, bazı rejim güçlerinin meydanı dağıtma girişiminde bulunacağını iddia ederek, tüm muhalifleri devrimlerine sahip çıkmak için meydana çağırdı ancak asker ya da sivillerden herhangi bir müdahale gelmedi. Eski rejim ve askeri konsey aleyhinde sloganlar atan eylemciler, yönetim sivillere bırakılmadan alandan ayrılmayacaklarını belirtti. Bu arada, ekmek fiyatlarındaki artış gerekçesiyle 19 Aralık'ta ülkenin kuzeyinde gösterilerin fitilinin ateşlendiği Atbera kentinden yüzlerce gösterici trenle ordu karargahı yakınlarına geldi ve protestocu gruplara destek verdi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER En uzun ömürlü insanlar orada yaşıyor Düzce'de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı, havada asılı kaldı! Antalya Fener alayında buluştu, Lösemi hastası Öykü Arin unutulmadı

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede siyasi uzlaşma sağlanması için tüm taraflarla iletişime devam ettiklerini açıklarken, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, devrik lider Ömer el-Beşir rejimini destekleyen Ulusal Uzlaşı Güçleri ile müzakere arzusundan dolayı Askeri Konseyi ciddiyetsizlikle itham etmiş, Konseyle her türlü müzakereyi durdurduklarını, yönetim derhal sivil hükümete devredilip tüm talepleri karşılanana dek gösterilere devam edeceklerini bildirmişti. Muhalif parti ve grupların yönlendirdiği protestocular, 6 Nisan'da askerin, Ömer el-Beşir rejiminin devrilmesi ve hükümete baskı kurmaya yönelik harekete geçmesi için gösterilerin merkezinde bulunan ordu karargahı önündeki cadde ve buraya çıkan birçok yolu barikatlarla trafiğe kapatarak oturma eylemi başlatmıştı. Askeri yönetimden daha önce yapılan açıklamada, göstericilerin güç kullanılarak dağıtılmayacağı ancak hayatın normal akışının engellenmesine de izin verilmeyeceği belirtilmişti. Geçen pazartesi günü asker, temizlik gerekçesiyle alandaki çadırları ve barikatları kaldırmak istemiş ancak göstericilerin tepkisi üzerine geri adım atmıştı.