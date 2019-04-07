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Sudan’da gösteriler devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 15:48 | Son Güncelleme

Sudan’da Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’e yönelik başlatılan gösteriler bugün de devam ediyor.Sudan’da dün Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’e karşı düzenlenen en büyük gösterinin ardından bugün de eylemler devam ediyor.

Sudan’da Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’e yönelik başlatılan gösteriler bugün de devam ediyor.
Sudan’da dün Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’e karşı düzenlenen en büyük gösterinin ardından bugün de eylemler devam ediyor. Başkent Hartum’da binlerce kişi, Beşir’in konutunun ve ordunun ana karargahının bulunduğu yerleşkenin önünde bugün ikinci kez toplandı. Göstericiler, bugün de ordudan Beşir yönetimini devirmesi talebinde bulundu. Geceyi karargahın önünde geçiren protestocular, talepleri kabul edilene kadar bölgeden ayrılmayacaklarını ifade etti. Güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için göstericilere biber gazı ile müdahale ettiği belirtildi.
Gösteriyi organize eden gruplar, protestoculara ordu karargahının dışında kalmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.
Sudan’ın başkenti Hartum’da dün "Özgürlük, Barış, Adalet" sloganlarıyla binlerce kişi yürüyüş düzenlemiş ve ordu karargahına ulaşmıştı. Yerel medyaya göre Ömer el-Beşir’e karşı 2019 Aralık ayında patlak veren gösterilerin en büyüğü dün düzenlenmişti. Sudan’da 4 aydır devam eden gösterilere ordunun henüz müdahale etmediği belirtildi.
Sudan’da hükümetinin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam kararının ardından başlayan gösterilerde resmi kaynaklara göre 32 kişi hayatını kaybetti. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise sağlık görevlileri ve çocuklar da dahil olmak üzere 51 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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