Sudan’da gösteriler sürüyor

HARTUM (AA) - Sudan’da farklı meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği ile 3 muhalif ittifakın “işkence ve gözaltı kurbanları konvoyu” adıyla yaptığı çağrıya uyan yüzlerce gösterici başkent Hartum’da yürüyüş düzenledi.

Hartum’un Suk el-Arabi ve Hürriyet Caddesi'nde toplanan yüzlerce gösterici, Ömer el-Beşir yönetiminin düşmesi yönünde sloganlar attı. Bu bölgelerde esnaf kepenk kapattı.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bazı protestocular gözaltına alındı.

Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri ve Muhalif Toplanma Koalisyonu tarafından dün yapılan ortak yazılı açıklamada, "halk işkence ve gözaltı kurbanları konvoyu” adıyla sokaklara çağrılmıştı.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Hükümet gösterilerde 30 kişinin öldüğünü açıklarken, Uluslararası Af Örgütü 40, muhalifler ise 50 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürüyor.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ise her fırsatta reform ve iyileştirme sözü verirken, yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini belirtiyor.

