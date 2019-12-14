Sudan'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı

Sudan’ın başkenti Hartum’da, mahkemenin, “yolsuzluk” suçlamasıyla yargılanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkında nihai hükmünü açıklayacağı yarınki duruşma öncesi, eylem ve gösterilere yönelik tedbirler artırıldı.

Sudan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin, devrik cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkındaki nihai kararını açıklamasına saatler kala muhtemel gösteriler öncesi güvenliğin en üst seviyeye çıkartıldığı belirtildi.

Ordu sözcüsü Amir Muhammed el-Hasen tarafından yapılan açıklamada, başkentin her noktasının güvenliğini sağlayabilecek, yüksek çözünürlükte kameraların yerleştirildiği, Genelkurmay Başkanlığı, tüm askeri bölgeler ve önemli noktalara çıkan yolların kapalı olacağı aktarıldı.

-Ordu: "Halkın kazanımları ve devrim korunacak"

Vatandaşlara tüm eyaletlerdeki askeri bölgelerden uzak durması çağrısı yapılan açıklamada, Sudan halkının kazanımlarının ve devrimin korunacağı sözü verildi.

Ordu karargahı önündeki ana caddenin barikatlarla kapatıldığı görülürken, güvenlik güçleri de askeri noktaların önünde konuşlandı.