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Sudan'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 01:48 | Son Güncelleme

Sudan'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı

Sudan’ın başkenti Hartum’da, mahkemenin, “yolsuzluk” suçlamasıyla yargılanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkında nihai hükmünü açıklayacağı yarınki duruşma öncesi, eylem ve gösterilere yönelik tedbirler artırıldı.

Sudan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin, devrik cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkındaki nihai kararını açıklamasına saatler kala muhtemel gösteriler öncesi güvenliğin en üst seviyeye çıkartıldığı belirtildi.

Ordu sözcüsü Amir Muhammed el-Hasen tarafından yapılan açıklamada, başkentin her noktasının güvenliğini sağlayabilecek, yüksek çözünürlükte kameraların yerleştirildiği, Genelkurmay Başkanlığı, tüm askeri bölgeler ve önemli noktalara çıkan yolların kapalı olacağı aktarıldı.

-Ordu: "Halkın kazanımları ve devrim korunacak"

Vatandaşlara tüm eyaletlerdeki askeri bölgelerden uzak durması çağrısı yapılan açıklamada, Sudan halkının kazanımlarının ve devrimin korunacağı sözü verildi.

Ordu karargahı önündeki ana caddenin barikatlarla kapatıldığı görülürken, güvenlik güçleri de askeri noktaların önünde konuşlandı.

Protesto ve eylemlere katılım çağrısı yapan İslami partiler ve hareketler, Sudan’ın İslami kimliğine düşmanlık eden ve ötekileştiren dar bir siyasi ajandayı uygulamakla suçladıkları Abdullah Hamduk liderliğindeki geçici hükümetin istifası talebiyle bir haftadır gösteri ve eylem çağrısı yapıyordu.

Darbeyle görevinden alındıktan sonra resmi konutunda 7 milyon avro ele geçirilen Beşir hakkında yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 19 Ağustos’ta görülmüştü.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesine nakledilmişti.

Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Beşir hakkındaki nihai hükmün yarın açıklanması bekleniyor.

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