HABER

Sudan'da Hedasi Barajı'yla ilgili üçlü teknik komite toplantıları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 23:41 | Son Güncelleme

Sudan'da Hedasi Barajı'yla ilgili üçlü teknik komite toplantıları başladı

HARTUM (AA) - Mısır, Sudan ve Etiyopya, Nil Nehri üzerine inşa edilmekte olan Hedasi Barajı ile ilgili teknik komite toplantılarına başladı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da başlayan toplantılarda, "barajın doldurulması ve çalıştırılmasıyla" ilgili önerilerin ele alınması bekleniyor.

Sudan Su Kaynakları Teknik Birim Başkanı Hıdır Muhammed Kasemusseyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün başlayan toplantıların 3 Ekim'e kadar devam edeceğini, Mısır, Etiyopya ve Sudan su bakanlarının ise 4-5 Ekim'de bir araya geleceğini söyledi.

Toplantılarda üç ülkenin barajın doldurulmasına ilişkin önerilerinin ele alınacağını ifade eden Kasemusseyyid, 2015'te Mısır, Etiyopya ve Sudan cumhurbaşkanlarının imzaladığı ilkeler anlaşması ışığında, teknik komitenin başarılarına dayanarak anlaşmaya ulaşılacağına inandığını kaydetti.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Manisa'da korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken canından olduManisa'da korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu
Süre doldu ve hepsi yıkıldıSüre doldu ve hepsi yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barajı Hedasi Sudan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Manisa'da korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Süre doldu ve hepsi yıkıldı

Süre doldu ve hepsi yıkıldı

30 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

30 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Metrobüste yangın! Seferler aksadı

Metrobüste yangın! Seferler aksadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.