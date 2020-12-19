HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sudan’da hükümet karşıtı protestoya polisten gazlı müdahale

Sudan’da hükümet karşıtı protestoya polisten gazlı müdahale

19.12.2020 18:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan’da Başbakan Abdullah Hamduk’un başkanlığındaki geçici hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

Sudan’da Başbakan Abdullah Hamduk’un başkanlığındaki geçici hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Sudan’da binlerce kişi, Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesi ile sonuçlanan Aralık Devrimi’nin 2. yıldönümü nedeniyle sokaklara döküldü. Protestocular, Başbakan Abdullah Hamduk’un belirttiği ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşılmadığını vurgulayarak ve ekonomik krizi gerekçe göstererek Hamduk hükümetinin istifasını istedi. Lastikleri ateşe veren protestocular, "Halk rejimi devirmek istiyor" sloganı attı. Gösteriler nedeniyle gece saatlerinden itibaren sıkı güvenlik önlemleri alan polis, başkent Hartum’da göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, öfkeli vatandaşları sakinleştirmek amacıyla Sudan’daki devrimin ve kazanımların korunması vaadinde bulunarak, "Devrimin yıldönümünde silahlı kuvvetlerin, devrimin ve kazanımların koruyucusu olacağına dair sözümüzü tekrarlıyoruz" dedi.
Öte yandan Sudan’da 19 Aralık 2018’de hayat pahalılığı nedeniyle yapılan gösterilerin, ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından 11 Nisan’daki askeri müdahale sonucu 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyorMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyor
Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye para cezasıMotosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye para cezası
Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

Hastanede patlama: 9 ölü

Hastanede patlama: 9 ölü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Kayseri'de korkunç olay! Avukat 8. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'de korkunç olay! Avukat 8. kattan atlayarak intihar etti

Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye 1500 TL ceza

Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye para cezası

Kısıtlamaya rağmen sokakta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada

Polisi görünce böyle kaçtılar

RTÜK'ten televizyon kanallarına 'konuk' uyarısı

RTÜK'ten televizyon kanallarına 'konuk' uyarısı

Zabıta memurları yasağa rağmen lokantada yemek yedi

Yasağa rağmen lokantada yemek yediler

Adana'da kuyu çöktü, 2 kişi toprak altında kaldı

Toprak altında kalanlar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.