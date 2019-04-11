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Sudan'da hükümet ortakları Beşir'e destek yürüyüşünü erteledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 02:29 | Son Güncelleme

İktidar ortağı bazı ulusal diyalog partileri, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve hükümeti desteklemek için bugün düzenleyeceği yürüyüşü, kanunlara saygı, güvenlik birimlerinin değerlendirmelerine karşılık verme, ülkenin çıkarları ve istikrarına düşkün siyasi ve toplumsal güçlerin talepleri gerekçesiyle erteledi

Sudan'daki iktidar ortağı bazı ulusal diyalog partileri, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve hükümeti desteklemek için bugün düzenleyeceği yürüyüşü erteledi.

Ulusal diyalog partilerinden yapılan yazılı açıklamada, erteleme kararının, kanunlara saygı, güvenlik birimlerinin değerlendirmelerine karşılık verme, ülkenin çıkarları ve istikrarına düşkün siyasi ve toplumsal güçlerin talepleri üzerine alındığı kaydedildi.

Sudan'da koalisyon ortağı bazı ulusal diyalog partileri, hükümete destek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki Şehitler Parkı'nda yürüyüş çağrısında bulunmuş, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi de yürüyüşe desteğini açıklamıştı.

Hükümet ortaklarından Halk Kongresi Partisi ise koalisyon ortaklarının Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve hükümeti desteklemek için düzenleyeceği yürüyüşe katılmayacağını bildirmişti.

Partinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri İdris Süleyman yaptığı yazılı açıklamada, "İstikrarı olumsuz etkileyecek bu adımın ateşe benzin dökmekle eş değer olduğu" değerlendirmesinde bulunarak, "Bazı siyasi güçlerin perşembe günü düzenlemeyi planladığı yürüyüşü tamamen reddediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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