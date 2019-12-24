Sudan'da hükümetle Devrimci Cephe arasında nihai barış anlaşması imzalandı

Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.

Geçici hükümetin ülke genelinde kapsamlı barışın sağlanması için verdiği sözü tutacağını belirten Dakalu, barış anlaşması nedeniyle Sudan halkını tebrik etti.

İmza töreninde konuşan Dakalu, Sudan'ın savaş ve yıkımların olduğu dönemleri geride bırakarak istikrar ve barışın hakim olduğu günler geçirdiğini söyledi.

Hartum hükümeti ile ülkenin güney ve batı kesimlerindeki ayrılıkçı üç silahlı hareket arasındaki çatışmaları tamamen sona erdirecek anlaşmaya Sudan hükümeti adına Egemenlik Konseyi üyesi Muhammed Dakalu, Devrimci Cepheden Tom Hagu ve ara buluculuk komitesinden Tut Gulwak imza attı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da düzenlenen imza töreninde, Devrimci Cephe Lideri El-Hadi İdris, Egemenlik Konseyi üyesi Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu ve Çad'dan bir heyet hazır bulundu.

Sudan hükümeti ile 2003'ten beri silahlı mücadele yürüten Devrimci Cephe arasında nihai barış anlaşması imzalandı.

Sudan'da kapsamlı barışın sağlanması, askeri darbenin ardından 21 Ağustos'ta göreve başlayan Abdullah Hamduk liderliğindeki geçici hükümetin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği darbenin ardından Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.

Sudan hükümeti ile Devrimci Cephe arasındaki barış görüşmeleri 14 Ekim'de Cuba'da başlamıştı.

Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" isimli silahlı hareketlerini bünyesinde barındıran Devrimci Cephe, 2003'ten bu yana hükümete karşı savaşıyor.

Cibril İbrahim liderliğindeki Adalet ve Eşitlik ile Arko Minavi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi Darfur'un, SPLM-N ise 2011'den itibaren Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.

Kendi arasında ikiye bölünen SPLM-N'nin bir kanadını Güney Kurdufan'da Abdulaziz Adem el-Hulu, diğer kanadını Mavi Nil'de Malik Akkar temsil ediyor.

