Sudan'da iki muhalif hareket AGK ile ÖDBG arasındaki anlaşmayı tanımıyor

HARTUM (AA) - Sudan'ın Darfur bölgesinde hükümete karşı silahlı mücadele veren iki muhalif hareket, Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı (ÖDBG) arasında sağlanan anlaşmayı kabul etmediklerini ve bunun devrime ihanet olduğunu açıkladı.

Abdulvahid Nur liderliğindeki "Sudan Kurtuluş Hareketi" ile Minni Arko Minnavi liderliğindeki "Sudan Kurtuluş Hareketi", AKG ile ÖDBG arasında varılan ve seçimler yapılıncaya kadar geçiş süreci boyunca iktidarın dönüşümlü şekilde paylaşılmasını öngören anlaşmaya karşı olduğunu duyurdu.

Nur liderliğindeki "Sudan Kurtuluş Hareketi" tarafından yapılan yazılı açıklamada, varılan anlaşmanın "özgürlük, onur, değişim ve sivil yönetim için canını verenlere ihanet anlamına geldiği" ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca söz konusu anlaşmaya, "Darfur, Nuba Dağları ve Mavi Nil'de masum sivillere yönelik katliamlar ve savaş suçu işleyen komutanların bulunduğu AGK'ye meşruiyet kazandırdığı ve ÖDBG'nin de bu suçlara ortak olmasına neden olduğu" için karşı çıkıldığı ifade edildi.