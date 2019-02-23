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Sudan'da iktidar partisinin genel kongresi süresiz ertelendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 20:53 | Son Güncelleme

Sudan'da iktidar partisinin genel kongresi süresiz ertelendi

HARTUM (AA) - Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin genel kongresi, ülkede yaşanan gelişmeler nedeniyle süresiz ertelendi.

Partinin Organizasyon Kurulu Başkanı Hamid Mümtaz basına yaptığı açıklamada, partinin Başkan Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim'in parti kurul başkanları ve merkez teşkilatındaki yetkililerle bir araya gelerek, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in dün yaptığı konuşmanın ardından ülkede yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdiğini söyledi.

Toplantıda Ulusal Kongre Partisi'yle ilgili prosedürlerin de ele alındığını belirten İbrahim, partinin eyalet ve il düzeyindeki kongreleriyle ilgili ayrıntılı bir bilgilendirme yapıldığını ve normal şartlarda nisan ayında yapılması planlanan genel kongrenin süresiz ertelenmesine karar verildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Beşir, başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, ulusal uzlaşı hükümetinin ve 18 eyaletteki yerel hükümetlerin feshedildiğini, ülkede bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı.

Bugün açıklanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de eyaletlerin başına ordudan isimler atanmış, savunma, dışişleri ve adalet gibi 6 bakanlık dışında tüm kabine yenilenmiş, bazı bakan yardımcılıkları ve genel sekreterlik makamlarına da yeni isimler getirilmişti. Sudan’da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir’in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi 2 ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre 51 kişi yaşamını yitirdi.

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Sudan Ulusal Kongre Partisi

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