Sudan'da iktidar partisinin genel kongresi süresiz ertelendi

Toplantıda Ulusal Kongre Partisi'yle ilgili prosedürlerin de ele alındığını belirten İbrahim, partinin eyalet ve il düzeyindeki kongreleriyle ilgili ayrıntılı bir bilgilendirme yapıldığını ve normal şartlarda nisan ayında yapılması planlanan genel kongrenin süresiz ertelenmesine karar verildiğini kaydetti.

Partinin Organizasyon Kurulu Başkanı Hamid Mümtaz basına yaptığı açıklamada, partinin Başkan Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim'in parti kurul başkanları ve merkez teşkilatındaki yetkililerle bir araya gelerek, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in dün yaptığı konuşmanın ardından ülkede yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdiğini söyledi.

Bugün açıklanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de eyaletlerin başına ordudan isimler atanmış, savunma, dışişleri ve adalet gibi 6 bakanlık dışında tüm kabine yenilenmiş, bazı bakan yardımcılıkları ve genel sekreterlik makamlarına da yeni isimler getirilmişti. Sudan’da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir’in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi 2 ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre 51 kişi yaşamını yitirdi.

