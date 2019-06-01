Sudan’da İslami gruplardan Askeri Geçiş Konseyi'ne destek gösterisi

Sudan’da çeşitli İslami gruplara mensup binlerce kişi, Askeri Geçiş Konseyi’ne (AGK) destek gösterisi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayına çıkan caddede toplanan binlerce kişi, iftarlarını burada açtı, akşam namazının ardından sarayın önüne hareket etti.

Ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri’ne de destek açıklamalarının yapıldığı eyleme, Sufiler ve bazı İslami hareketlerin mensupları katıldı.

Askerin yönetime el koymasının ardından ilk kez ordu lehinde gösteri düzenleyen grup, AGK’ye devrimin kazanımlarını koruma, hiçbir tarafı dışlamaksızın siyasi uzlaşıyı sağlama çağrısında bulundu.

AGK Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile yardımcısı ve aynı zamanda Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Daklu’nun posterlerini taşıyan göstericiler, “Ne siviller ne de komünistler. Asker, asker. Bu işi size havale ettik, sizi yetkilendirdik.” şeklinde sloganlar attı.

Eylemde okunan bildiride, kapsamlı barışın, birlik, beraberlik ve toplumsal kenetlenmenin sağlanması, devamında özgür ve nezih ortamda seçimlerin yapılacağı geçiş sürecini suhuletle atlatmanın gerekliliği vurgulandı.