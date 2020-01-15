HABER
  4. Sudan'da "isyan" bastırıldı, 43 istihbaratçı gözaltına alındı

Sudan'da "isyan" bastırıldı, 43 istihbaratçı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 02:14 | Son Güncelleme

Sudan'da "isyan" bastırıldı, 43 istihbaratçı gözaltına alındı

Sudan'da güvenlik güçleri, İstihbarat Teşkilatına bağlı kapatılan Operasyonlar Biriminin başkentteki merkezine düzenlediği operasyonda, 43 istihbarat görevlisini gözaltına aldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, güvenlik güçleri, başkentte öğle saatlerinden bu yana silahlı mukavemet gösteren ve teslim olmayı reddeden istihbaratçıların bulunduğu Kafuri bölgesindeki karargahı tank ve ağır silahlarla kuşattı. Operasyonda karargah kontrol altına alındı.

Olayla ilişkili 43 istihbarat görevlisi gözaltına alınırken, Sudan istihbaratı, Operasyonlar Birimi mensuplarının başlattığı isyanın yapılan müzakereler sonucu sona erdiğini ve direnen istihbarat görevlilerinin silahlarıyla teslim olduğunu açıkladı.

Askeri bir kaynak, İstihbarat Teşkilatı bünyesindeki Operasyonlar Birimininden askerlerin, birimin kapatılması ve bazı mensuplarının farklı birimlere kaydırılması ya da emeklilik kararı alınması sonrası duruma itiraz ettiklerini kaydetmişti.

Operasyonlar Birimi bünyesindeki bazı istihbaratçılar, görevlerinin sona ermesinin ardından ödenen parayı az buldukları gerekçesiyle ordunun Hartum'un çeşitli noktalarındaki istihbarat karargahlarında ve havalimanı civarında protesto başlatmış, havaya ateş açarak güvenlik güçlerine teslim olmayı reddetmişlerdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
Evinin önünde uyuşturucu satanları uyardı, dehşeti yaşadıEvinin önünde uyuşturucu satanları uyardı, dehşeti yaşadı
Küçükçekmece’de gürültü yapan gruba müdahale eden polis babasına darp:2 yaralıKüçükçekmece’de gürültü yapan gruba müdahale eden polis babasına darp:2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sudan

En Çok Okunan Haberler

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

İran üç ülkeyi hedef aldı: Sert ve kararlı bir yanıt verilecek

İran üç ülkeyi hedef aldı: Sert ve kararlı bir yanıt verilecek

Samsun'da korkunç cinayet! 12 gözaltı

Samsun'da korkunç cinayet! 12 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de darp edilen doktor saldırganın eşine yüzü yaralı halde doğum yaptırdı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Trump'a yönelik azil soruşturmasının Ukrayna'daki kilit noktasıydı! Rus istihbaratı siber saldırı düzenlemiş

Azil soruşturmasının kilit noktasıydı! Rusya detayı ortaya çıktı

Malatya'da hareketli anlar! Ailesiyle tartıştı balkona çıkıp tehditler savurunca polis alarma geçti

Polisi alarma geçirdi! Malatya'da hareketli anlar

İstinaf mahkemesinden eski Korgeneral Metin İyidil'e tahliye kararı!

Darbe davasında 3 yıldızlı generale beraat!

Meraklı gözlerle izlediler! Sarıyer'de denizden ceset çıktı!

Sarıyer'de denizden ceset çıktı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Kılıçdaroğlu'nun yandaş ve muhalif sözlerine sert cevap!

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İletişim Başkanlığı'ndan sert cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.