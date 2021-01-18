HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sudan’da kabileler arasında çatışma: 47 ölü

Sudan’da kabileler arasında çatışma: 47 ölü

18.01.2021 17:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan’ın Güney Darfur eyaletinde kabileler arasında çıkan çatışmada 47 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Sudan’nın Batı Darfur eyaletinde onlarca kişinin ölümüne yol açan şiddet olaylarının ardından bugün de Güney Darfur eyaletinde olaylar patlak verdi.

Sudan’ın Güney Darfur eyaletinde kabileler arasında çıkan çatışmada 47 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Sudan’nın Batı Darfur eyaletinde onlarca kişinin ölümüne yol açan şiddet olaylarının ardından bugün de Güney Darfur eyaletinde olaylar patlak verdi. Rizeigat kabilesinin Fallata kabilesinin yaşadığı Saadoun köyüne saldırı düzenlediğini belirtildi. Çıkan olaylarda bir çok evin yandığı ve az 47 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sudan’ın Batı Darfur eyaletinde Pazar ve Pazartesi günleri yaşanan 2 kabile arasındaki çatışmalarda en az 83 kişi ölmüştü.
Sudan’da Nisan 2019’da Ömer el-Beşir yönetimi devrilmiş, Ağustos 2019’da askeri-sivil bir ortak yönetim başlatılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli olduFETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu
68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?

En Çok Okunan Haberler

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalandılar

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

'9 kişi çığ altında kaldı' iddiasına Van Valiliği'nden açıklama

'9 kişi çığ altında kaldı' iddiasına Valilik'ten açıklama

Samsun merkezli 4 ilde enerji nakil hatları kablosu hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı

4 ilde kablo hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Yeni detaylar ortaya çıktı

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

Bartın'da kayıp mürettebattan 2’sinin cesedine ulaşıldı

Kayıp 2 kişinin cesedine ulaşıldı

İstanbul'a kar yağdı! Oto sanayi siteleri doldu taştı

İstanbul'a kar yağdı! Oto sanayi siteleri doldu taştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.