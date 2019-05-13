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Sudan'da kabileler çatıştı: 7 ölü, 22 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 00:41 | Son Güncelleme

Sudan'da kabileler çatıştı: 7 ölü, 22 yaralı

Sudan'ın doğusundaki Kadarif eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Sudan resmi haber ajansının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, iki kabile arasında cumartesi günü başlayan anlaşmazlık çatışmaya dönüştü. Olaylarda şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Polisin müdahalesinin ardından olaylar kontrol altına alındı.

Sudan'da rejim karşıtı gösterilerin organizatörü Sudan Meslek Odaları'ndan (SPA) yapılan yazılı açıklamada ise olayın içme suyundaki yetersizlik sebebiyle çıktığı belirtilerek, "karşıt devrimciler" olarak adlandırılan bazı kişiler halka su ulaşmasını engellemekle suçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
kabile çatışması Sudan

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