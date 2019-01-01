Sudan’da kamu sektöründe çalışanların maaşlarına zam yapılacak

HARTUM (AA) - Hayat pahalılığının 2 haftadır protesto edildiği Sudan’da, Ocak ayından itibaren maaşlara 2 bin 500 cüneyhe varan zamlar yapılacak.

Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu’ndan (SWTUF) yapılan açıklamada, hükümetin 2019 bütçesinin maaşların yılbaşından itibaren zamlanması gibi birçok olumlu yönü bulunduğu belirtildi.

SWTUF Genel Sekreteri Hayri Nur Ali, kamu sektöründeki tüm çalışanların maaşlarına 500 ila 2 bin 500 cüneyh arasında zam yapılacağını söyledi.

- Un, elektrik ve akaryakıtta destek sürecek

Ali, resmi haber ajansı SUNA’ya yaptığı açıklamada, “Yeni bütçede ekonomik istikrar ve üretimin önünü açacak, kamu harcamalarının azaltılmasının yanı sıra un, elektrik ve akaryakıt gibi temel ürün ve hizmetlerde sübvansiyon sürecek.” diye konuştu.

Genel Sekreter Ali, federasyonun özel sektör çalışanlarının maaşlarının artırılması konusunda da işçi sendikalarıyla diyalog başlattığını sözlerine ekledi.

Geçen yıl bir dolar 20 cüneyh seviyelerindeyken bir ara 85 cüneyhle zirveyi gördü. Şu sıralar dolar, serbest piyasada 47,50 cüneyhten işlem görüyor.