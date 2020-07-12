Sudan'da katı dini yasaklar gevşetiliyor: Din değiştirmeye idam cezası kaldırıldı

30 yıldan fazla süredir İslami kurallarla yönetilen Sudan, eski devlet başkanı Ömer El Beşir'in darbeyle indirilmesi ardından başlayan yeni dönemde bazı dini kuralları gevşeten bir dizi yeni reform açıkladı.

Yeni yapılan yasal değişikliklere göre Müslüman olmayanların alkol almasına izin verilecek. Ayrıca din değiştirenlere idam cezası da kaldırıldı.

Devlet televizyonunda açıklama yapan Sudan Adalet Bakanı Nasredeen Abdulbari "İnsan haklarına aykırı tüm yasaları kaldıracağız" dedi.

Abdulbari gayrimüslimlerin toplumsal huzuru bozmamak ve kamusal alanda olmamak kaydıyla alkol tüketebileceğini, alkol ithal edip satabileceklerini duyurdu.

Müslümanlar içinse alkol yasağı geçerliliğini koruyor.

Yeni yasalara göre kadınlar çocuklarıyla seyahat edebilmek için artık erkek bir akrabalarının iznini almak zorunda da kalmayacak.

Yasalardaki değişiklik geçen hafta yapıldı ancak içeriği kamuyla ilk kez paylaşıldı.

Ülkede Mayıs ayında da kadın sünneti yasaklanmıştı.

Adalet Bakanı Abdulbari "Eski rejim tarafından getirilmiş olan her türlü ayrımcılığı yıkmaya, eşit vatandaşlığa ve demokratik bir dönüşüme doğru ilerlemeye kararlıyız" dedi.