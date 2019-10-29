Sudan'da komuta kademesinde köklü değişim

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordunun genel komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Genelkurmay Başkanlığının yapısı ve komuta kademesinde kapsamlı değişiklik yapan bir kararname yayımladı.

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Amir Muhammed el-Hasen, Egemenlik Konseyi, Bakanlar Kurulu ve Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin hükümetin öncelikleri ve ülkedeki barış sürecini ele aldıkları bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

- Genelkurmay Başkanlığı'na alternatif Kurmaylar Heyeti

Hasen yaptığı yazılı açıklamada, Orgeneral Burhan'ın toplantının ardından yayımladığı kararname ile Genelkurmay Başkanlığı'nı feshettiğini alternatif olarak Kurmaylar Heyeti adıyla yeni bir sisteme geçildiğini ifade etti.

Karar uyarınca, Orgeneral Muhammed Osman el-Huseyin el-Hasen heyet başkanlığına, Oramiral Abdullah el-Metri el-Ferdi Hamid silahlı kuvvetler genel müfettişliğine, Korgeneral Mecdi İbrahim Osman Halil lojistikten sorumlu başkan yardımcılığına, Korgeneral Munevver Osman idareden sorumlu başkan yardımcılığına, Korgeneral Abdullah el-Beşir Ahmed es-Sadık eğitimden sorumlu başkan yardımcılığına, Korgeneral Halid Abidin Muhammed ise operasyonlardan sorumlu başkan yardımcılığına atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına korgeneralliğe terfi ettirilen Isam Muhammed Hasan, Hava Kuvvetleri Komutanlığına korgeneralliğe yükseltilen Isamuddin Said Abdurrahman, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına da Mahcub Buşra Ahmed getirildi.

Egemenlik Konseyinin yeni kararları sonrası bazı generaller de emekliye sevk edildi.

