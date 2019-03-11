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Sudan'da meclis OHAL süresini azalttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 22:05 | Son Güncelleme

Sudan'da mecliste yapılan oylamayla olağanüstü hal süresi bir yıldan 6 aya düşürüldü

Sudan Meclisi, olağanüstü hal (OHAL) süresini bir yıldan 6 aya düşürdü.

Meclis Sözcüsü İbrahim Ahmed Ömer, basına yaptığı açıklamada, yapılan oylama sonucunda OHAL süresinin bir yıldan 6 aya düşürüldüğünü belirtti.

Bağımsız milletvekilleri ve muhalefetteki Halk Kongre Partisi, 6 aylık olağanüstü hal kararına da itiraz etti.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 1999’dan bu yana ilk kez 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümetiyle 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve ülke genelinde bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini açıklamıştı.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş, grevler yasaklanmış, güvenlik güçlerine, gerekli hallerde istedikleri bina ve kişileri arama, yargılama tamamlanana dek yasa dışı olduğu tespit edilen para ve eşyaya el koyma yetkisi tanınmıştı. Ayrıca başkent dahil tüm eyaletlerde OHAL savcılıkları kurulmuş, kamu güvenliğinin sağlanması ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla OHAL mahkemeleri açılmıştı.

Muhalifler, OHAL mahkemelerinde 800’ün üzerinde protestocunun yargılandığını belirtiyor.

OHAL Mahkemesi, muhalif Milli Ümmet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meryem Sadık el-Mehdi'yi, gösterilere katıldığı gerekçesiyle dün bir hafta hapis cezasına çarptırmıştı.

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OHAL Sudan

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