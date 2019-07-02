Sudan'da muhalefet, askeri lider önerisini reddetti

HARTUM (AA) - Sudan’da muhalefet, geçiş sürecindeki devlet başkanlığı konseyine askeri bir ismin liderlik etmesi önerisini reddetti.

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile müzakere heyetinden bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhaliflerin, geçiş sürecindeki devlet başkanlığı konseyini Askeri Geçiş Konseyi’nden bir ismin yönetmesi teklifini kabul etmediğini, muhalefet kanadının yarı yarıya temsil oranında ısrarcı olduğunu belirtti.

Afrika Birliği-Etiyopya ortak arabuluculuk girişiminde ufak değişiklikler gözlemlediklerini ifade eden kaynak, bunun askeri yönetimin 7+7+1 olan üye sayısının düşürülmesi önerisi üzerine devlet başkanlığı konseyinin 5+5+1 üyeden oluşması (Taraflardan 5’er üye ile üzerinde uzlaşılan bir isim) olduğunu dile getirdi.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri’nin mayısta askeri konseye sunduğu geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşlerini içeren kapsamlı anayasal belgede geçtiği şekliyle başkanlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak.