HABER

Sudan'da muhalefet Etiyopya'nın teklifini onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 01:37 | Son Güncelleme

Sudan'da muhalefet Etiyopya'nın teklifini onayladı

HARTUM (AA) - Sudan'da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), Etiyopya'nın sunduğu ve geçiş dönemi için net bir teori ortaya koyan teklifi onayladığını açıkladı.

ÖDBG liderlerinden Babekir Faysal, başkent Hartumda düzenlediği basın toplantısında "Etiyopya'nın teklifini onaylıyoruz. Bu teklifin onaylanmasının devrimin; özgürlük, barış ve adalet hedeflerinin gerçekleşmesi yolundaki büyük bir atılım olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Faysal, arabulucu Etiyopya'nın teklifinin, ülkeyi, geçiş döneminde sürdürülebilir demokrasinin tesis edilmesini sağlayacak doğru rotaya sokacağını kaydetti.

ÖDBG müzakere heyeti üyesi Et-Tıyb el-Abbas ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ilkeler bildirgesi" ismini taşıyan teklifin başkanlık konseyinin (egemenlik konseyi) 7 sivil ve 7 askerden oluşması ve üyelerin kendilerine sivil bir başkan seçmesini öngördüğünü ifade etti.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti, dün AGK'nin, Sudan'ın kaosa sürüklenmesine engel olmak için ÖDBG ile anlaşmak istediğini açıklamıştı.

Hmidti, AGK'nin, ÖDBG'nin yasama konseyinde (parlamento) yüzde 67'lik sandalye sayısına ulaşmasını kabul etmeyeceğini ifade etmişti. Ancak, Etiyopya'nın teklifinin, AGK ile ÖDBG arasında daha önce varılan ve ÖDBG'nin yasama konseyinin yüzde 67'sine sahip olmasını ve geçiş hükümetini kurma görevini üstlenmesini öngören önceki anlaşmaları teyit ettiği belirtiliyor.

Sudan'da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için 7 Haziran'da Hartum'a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ilk olarak AGK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, ardından Etiyopya Büyükelçiliği'nde de muhalefet temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir'in muhalefet ile asker arasındaki dolaylı müzakereleri yeniden başlatma çabaları sürüyor.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Camii çıkışında halkı selamladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Camii çıkışında halkı selamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya ödbg Sudan

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç kaza! Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı

Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı

Edirne'de görme engelli öğretmen darp edildi

Görme engelli öğretmen darp edildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.