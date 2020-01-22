HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sudan'da muhalefet, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi

Sudan'da muhalefet, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 19:05 | Son Güncelleme

Sudan'da muhalefet, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi

Sudan'da muhalif Ümmet Partisi lideri Mübarek el-Fadıl el-Mehdi, Abdullah Hamduk başkanlığındaki geçiş hükümetinin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Fadıl, başkent Hartum'daki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2020 bütçesinin herhangi bir yapısal reformdan yoksun olduğunu, "Aralık devrimi"nin beklenti ve hedeflerini karşılamadığını belirtti.

Özgürlük ve Değişim Güçleri koalisyonu ile sol partileri, ekonomik sorunlarla mücadelede kendi ideolojileriyle hareket etmekle suçlayan Fadıl, yeni bütçenin ekonomik krizi daha da derinleştireceği eleştirisinde bulundu.

Gerçek bir ekonomik reform yapılmadan dış yardımlara güvenmenin çözüm getirmeyeceğini savunan Ümmet Partisi Lideri, bazı ürünlerdeki devlet desteğinin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
3 odalı sığınak hazırlamışlar! Terör örgütüne darbe3 odalı sığınak hazırlamışlar! Terör örgütüne darbe
Çanakkale'de kaçak ve sahte içki operasyonuÇanakkale'de kaçak ve sahte içki operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mübarek el-Fadıl el-Mehdi Sudan Ümmet Partisi

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama! Sert tepki

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Bitlis’te terör örgütüne ait 3 odalı sığınak tespit edildi

3 odalı sığınak hazırlamışlar! Terör örgütüne darbe

Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

Korku dolu anlar! Kürsüde kalp krizi geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit'e taziye telefonu 

Erdoğan’dan 'Toprak Dede' için taziye telefonu

Sinop’ta 200 bin liralık enerji nakil kablosu çalan zanlılara suçüstü

200 bin liralık vurgun yaparken suçüstü yakalandılar!

Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da eş zamanlı operasyon: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.