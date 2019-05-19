Sudan'da muhalefetten sivil itaatsizlik çağrısı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile yarın yeniden müzakere masasına oturacağını açıklarken ÖDBG ise sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısı yaptı.

Sudan'da darbenin ardından geçiş süreciyle ilgili askerle müzakereler yürüten ÖDBG'den yapılan yazılı açıklamada, 23 Mayıs Perşembe gününden itibaren ülke genelinde sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısı yapıldı. Açıklamada, başkent Hartum ve ülke genelindeki göstericilerden, halka bildiriler dağıtıp meydan konuşmaları yaparak farkındalık oluşturulması istendi.

Askeri Geçiş Konseyini müzakerelerde ciddiyetsizlikle itham eden ve güven sorunu yaşayan ÖDBG, yönetimin sivillere devri için askere baskı yapılması amacıyla daha önce de zaman zaman sivil isyan, genel grev ve oturma eylemi çağrılarında bulunmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, perşembe günü devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "müzakerelerin tamamlanması için gerekli bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmak, medyadaki gerilimin sonlandırılması, gösteri alanındaki ve ana caddelerdeki barikatların kaldırılması ve demir yolunun açılması için ÖDBG ile müzakereleri 72 saat boyunca askıya almaya karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.