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Sudan’da muhalif lider gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 23:40 | Son Güncelleme

Sudan’da muhalif lider gözaltına alındı

Sudan'da muhalif Kongre Partisi lideri Ömer ed-Dakir gözaltına alındı.

Partiden yapılan açıklamada, "Güvenlik güçleri, Sudan'da Ulusal Birlik İttifakı yöneticilerinden 13 kişiyi gözaltına almasından saatler sonra Ömer ed-Dakir’i evinde gözaltına aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu gözaltıların, öfkeli kalabalıkları sindirmek amaçlı parti ve siyasi güçlere karşı rejimin başlattığı "güvenlik hamlesi" olarak nitelendirildi.

Sudan'da muhalif grupların cuma namazı sonrası gösteri çağrıları ile eş zamanlı olarak Ulusal Birlik İttifakı yöneticilerinden 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülkede ekmek ve bazı temel tüketim kalemlerindeki aşırı zamlar, yakıt ve nakit sıkıntısı nedeniyle ve rejim değişikliği talebiyle başlayan gösterilerde 2’si güvenlik mensubu 19 kişi ölmüş, 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada ise ölü sayısı 37 olarak duyurulmuştu. 19 Aralık'tan bu yana Sudan'ın 13 vilayetinde gösteriler düzenleniyor.

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