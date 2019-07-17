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Sudan’da muhalifler ve askeri konsey iktidarı paylaşacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, iktidarın paylaşılmasını öngören bir mutabakat imzaladı.Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri 5 Temmuz’da varılan iktidarın paylaşılmasına ilişkin kararın ardından mutabakatı imzaladı.

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, iktidarın paylaşılmasını öngören bir mutabakat imzaladı.
Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri 5 Temmuz’da varılan iktidarın paylaşılmasına ilişkin kararın ardından mutabakatı imzaladı. Mutabakat, başkent Hartum’da iki taraf arasında dün başlayan görüşmeler kapsamında Afrikalı ara bulucular nezdinde bugün imzalandı.
Özgürlük ve Değişim güçleri lideri İbrahim el-Amin imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, “İstikrarlı bir ülke istiyoruz çünkü çok fazla acı çektik” dedi.
Sudan’da muhalefet ve siviller, iki taraf arasında Cuma günü imzalanması beklenen anayasa üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Sudan’da Aralık 2018’de hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam kararının ardından gösteriler patlak vermişti. Protestoların ardından 11 Nisan’da ordu, ülke yönetimine el koymuş ve Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Sonrasında protestocuların sivil yönetime geçiş için eylemleri devam etmiş, bu konuda askeri yetkililer ile müzakere başlatılmıştı.

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