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Sudan'da muhaliflerden "milyonluk gösteri" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 04:54 | Son Güncelleme

Muhalifler cuma namazından sonra ülke genelinde geniş katılımlı gösteri çağrısı yaptı

HARTUM (AA) - Sudan’da hayat pahalılığının ve giderek derinleşen ekonomik krizin protesto edildiği gösteriler 10'uncu gününe girerken, muhalifler cuma namazından sonra ülke genelinde geniş katılımlı gösteri çağrısı yaptı.

Sosyal medyada yoğun paylaşılan mesajlarda, “#28 Aralık_Milyonluk_Cuma” ve “#Sudan_protestolar” hashtagleri ile halktan sokağa çıkması istendi.

Paylaşımlarda, "Özgür devrimcileri ve meslek sendikalarını, cuma namazından sonra tüm semt, meydan ve çarşılarda 'Cuma İntifadası'na bekliyoruz. Parti ve bölge ayrımı yapmaksızın. Hepimizin tek hedefi diktatörlük düzenini yıkmak." ifadelerine yer verildi.

Sudan'ın Atbara ve Port Sudan gibi kentlerinde 19 Aralık Çarşamba günü başlayan ve ertesi gün başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen aşırı fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan'da bir yıl içinde ekmeğin fiyatı bazı bölgelerde 50 kuruştan 3 cüneyhe, 1 dolar ise 20 cüneyh seviyelerinden 80-85 cüneyhe kadar yükseldi. Kısa süre öncesine kadar benzin istasyonlarında ve fırınlarda yoğun kuyruklar oluşurken şu sıralar başkent Hartum'da bu sorunun geçici çözüldüğü görülüyor.

Ülkede resmi kurla kara borsadaki kur arasında da yüzde kırka varan farklar mevcut. Şu sıralar dolar serbest piyasada 60 cüneyh seviyelerinde seyrediyor.

Öte yandan bankalarda da ciddi nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede vatandaş bankadaki parasının ya da maaşının ancak bir kısmını çekebiliyor.

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