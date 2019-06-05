Sudan'da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), sivil itaatsizliğe bağlı olduklarını vurgulayarak, Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın sivil bir devlet kurulması önünde engel teşkil ettiğini bildirdi.

Ülkede ordunun yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestoculara liderlik eden çatı oluşum ÖDBG'den yapılan yazılı açıklamada, sivil itaatsizliğe bağlı olunduğu vurgulandı.

AGK Başkanı Burhan ve yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu idaresindeki Ömer el-Beşir rejimi güvenlik konseyinin yönetimde kalmasının, halkın taleplerinin önünü kestiği ifade edilen açıklamada, bu kişilerin sivil bir devlet kurulmasına engel teşkil ettiği kaydedildi.

Halka barışçıl devrimi koruma ve sivil itaatsizlik çağrısı yapılan açıklamada, bu kapsamda ana caddeler ve büyük köprülerin barikatlarla kapatılması, tüm kamu kurumlarında ve özel sektörde iş bırakma eylemi yapılması, insan hakları ihlallerinin belgelenmesi ve barışçıl gösterilere devam edilmesi istendi.