HABER

Sudan'da muhaliflerden "sivil itaatsizliğe bağlılık" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 20:33 | Son Güncelleme

Sudan'da muhaliflerden "sivil itaatsizliğe bağlılık" vurgusu

Sudan'da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), sivil itaatsizliğe bağlı olduklarını vurgulayarak, Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın sivil bir devlet kurulması önünde engel teşkil ettiğini bildirdi.

Ülkede ordunun yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestoculara liderlik eden çatı oluşum ÖDBG'den yapılan yazılı açıklamada, sivil itaatsizliğe bağlı olunduğu vurgulandı.

AGK Başkanı Burhan ve yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu idaresindeki Ömer el-Beşir rejimi güvenlik konseyinin yönetimde kalmasının, halkın taleplerinin önünü kestiği ifade edilen açıklamada, bu kişilerin sivil bir devlet kurulmasına engel teşkil ettiği kaydedildi.

Halka barışçıl devrimi koruma ve sivil itaatsizlik çağrısı yapılan açıklamada, bu kapsamda ana caddeler ve büyük köprülerin barikatlarla kapatılması, tüm kamu kurumlarında ve özel sektörde iş bırakma eylemi yapılması, insan hakları ihlallerinin belgelenmesi ve barışçıl gösterilere devam edilmesi istendi.

AGK Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bugün muhalif göstericilere liderlik eden ÖDBG ile müzakerelere başlamaya ve yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Burhan, dün devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında ise ÖDBG ile müzakereleri durdurduklarını, 9 ay içinde genel seçimlere gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

- Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, Sudan Doktorlar Komitesine göre en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Akılalmaz olay! Bıçaklama sebebi pes dedirttiAkılalmaz olay! Bıçaklama sebebi pes dedirtti
Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen dolduAkın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eylem Hartum Sudan

En Çok Okunan Haberler

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

Adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 gazeteci ölümden dönmüştü! O kaptan tutuklandı

3 gazeteci ölümden dönmüştü! O kaptan tutuklandı

Bursa'da bir genç ara gazı vermedi diye arkadaşını bıçakladı

Akılalmaz olay! Bıçaklama sebebi pes dedirtti

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu

Pompalı tüfek dehşeti! Evini bastığı çifte kurşun yağdırdı

Türkiye'nin, Kızıldeniz'i tehlike altında

Turizmin gözde mekanı büyük tehlike altında!

3 saatte 30 bin araç geçti! Yol kapatıldı

3 saatte 30 bin araç geçti! Yol kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.