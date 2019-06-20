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Sudan'da Muhammed Mursi’yi anma etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 01:26 | Son Güncelleme

Sudan'da Muhammed Mursi’yi anma etkinliği

HARTUM (AA) - Sudan’daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısır'da çıkarıldığı mahkemede vefat eden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için anma töreni düzenledi.

Başkent Hartum’daki etkinliğe Sudan’daki İhvan liderlerinin yanı sıra Mısır, Suriye ve Filistin toplumundan önemli isimler katıldı.

Sudan Müslüman Kardeşler Teşkilatı liderlerinden Ömer Şeyh İdris, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Muhammed Mursi; Filistin, Suriye ve Müslümanların tüm davaları uğrunda hayatını kaybetti." dedi.

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi’de telefonla bağlandığı törende, "Sudan devriminin şehitlerini selamlıyoruz. Allah’tan Sudan ve halkını korumasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent Hartum’daki camilerde önceki gün Mursi için gıyabi cenaze namazları kılınmıştı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ihvan Muhammed Mursi Sudan

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