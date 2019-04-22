Sudan'da MÜP geçiş hükümetinde yer almayacak

Eski Başbakan Sadık el-Mehdi liderliğindeki Milli Ümmet Partisi, geçiş hükümetinde yer almayacağını açıkladı.

MÜP’ten yapılan yazılı açıklamada, "Askeri konseyin bazı üyelerinin, eski rejimi yeniden inşa ve karşıt devrime sahip çıkma çabaları, iktidarı sivil hükümete teslim etmede ağır davranması gibi niyetlerini ve ajandasını açıkça gördük. Konseyi, muhalefetin çağrılarına derhal yanıt vermeye, iktidarı, devrimci hareketleri yönlendiren ve sahadaki en büyük ulusal bileşen Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri’ne teslim etmeye çağırıyoruz. Halkımız, devrim talepleri eksiksiz gerçekleşene kadar meydanlarda." ifadesi kullanıldı.

Partinin geçiş hükümetinde yer almayacağı belirtilen açıklamada, "Askeri konsey, muasır ulusların tecrübelerinden ders almalı, halkımızın cesur devriminin hedeflerini gerçekleştirmedeki kararlılığı ve amaçlarına ulaşıncaya kadar daha fazla fedakarlık yapmaktan çekinmeyeceğinden emin olmalı.” ifadesine yer verildi.

Ömer el-Beşir’in devrildiği 11 Nisan’dan bu yana geçiş sürecinin nasıl yönetileceği konusu, askeri liderler ile ülkedeki protestoları organize eden siyasi güçler arasındaki ana çekişme noktası olmayı sürdürüyor.