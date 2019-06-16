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"Sudan'da müzakerelerdeki sorun askeri sistemi dışlayan bir meclisin kurulmak istenmesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 19:42 | Son Güncelleme

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hımidti: - "Ordu karargahı önündeki göstericilerin dağıtılması, Hızlı Destek Kuvvetlerine kurulmuş bir tuzak. Protestocular arasında vatansever insanlar da vardı. Orada yaşananları gördüler. (Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile) Müzakerelerdeki sorunumuz, askeri sistemi dışlayan, seçimle göreve gelmemiş bir meclisin kurulmak istenmesidir"

HARTUM (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hımidti, başkent Hartum'da göstericilerin dağıtılmasının Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) kurulan tuzak olduğunu belirterek muhalifler ile müzakerelerdeki sorunun, askeri sistemi dışlayan, seçimle göreve gelmemiş bir meclisin kurulmak istenmesi olduğunu belirtti.

AGK Başkan Yardımcısı Hımidti, başkentte düzenlediği basın toplantısında, "Ordu karargahı önündeki göstericilerin dağıtılması, Hızlı Destek Kuvvetlerine kurulmuş bir tuzak. Protestocular arasında vatansever insanlar da vardı. Orada yaşananları gördüler. (Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile) Müzakerelerdeki sorunumuz, askeri sistemi dışlayan, seçimle göreve gelmemiş bir meclisin kurulmak istenmesidir." diye konuştu.

Sudan'ın yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Hımidti, asıl görevlerinin ülke güvenliğini sağlamak vurguladı.

Orgeneral Hımidti sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sudan'ın parçalanmasından korkuyoruz. Güvenliği sağlamak için çabalıyoruz. Sudan'ın kaosun içinde boğulmasını isteyenler var. 9 ay iktidarda kalmaya niyetimiz yok. Devrimin gençleri ve Sudan'ın köklü partileri siyaset sahnesinde yer almalı, ulusal sorumluluklarını üstlenmeli. Biz buna açığız."

Hımidti, AGK'nin, devrik lider Ömer el-Beşir rejimine karşı yapılan Sudan devriminin "gerçek ortağı" olduğunun altını çizdi.

Dün Mavi Nil eyaletinde halka hitabında Hımidti, askeri yönetimin teknokrat hükümeti kurmak istediğini belirterek bu konuda halk tarafından yetkili olduklarını savunmuştu.

- Sudan'daki olaylar

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan'daki protesto gösterilerine liderlik eden muhalif yapı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), ordu ve ona bağlı Hımidti liderliğindeki Hızlı Destek Kuvvetlerini, ordu karargahı önündeki göstericileri güç kullanarak dağıtmakla suçluyor. Askeri Geçiş Konseyi yetkilileri ise göstericilerin doğrudan hedef alınmadığını, meydana yakın "Kolombiya" adlı bölgedeki suç odaklarına yapılan baskın sonrasında protestocu gruptan ölen ve yaralananların olduğu bazı üzücü hadiselerin yaşandığını belirtiyor.

AGK ayrıca uluslararası soruşturma komisyonu teklifinin kabul edilemez olduğunu kaydediyor.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden bugün yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin meydana müdahalesi ve sonraki olaylarda şu ana kadar 128 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya Başbakanının temsilcisinin bir haftadır tarafları tekrar müzakere masasına oturtma çabaları sürerken muhalifler, AGK’nin, göstericilerin ölümündeki sorumluluğunu itiraf etmesi ve uluslararası soruşturma komisyonu kurulması şartları yerine gelmeden müzakerelere dönmeyeceğini yineliyor.

Askeri Geçiş Konseyi, konseye bağlı Siyasi Komitenin perşembe günkü açıklamasının bazı medya organlarınca hatalı aktarıldığını belirterek konseyin ordu karargahı önündeki göstericilerin dağıtılması emrini vermediğini savunuyor.

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