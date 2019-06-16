"Sudan'da müzakerelerdeki sorun askeri sistemi dışlayan bir meclisin kurulmak istenmesi"

HARTUM (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hımidti, başkent Hartum'da göstericilerin dağıtılmasının Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) kurulan tuzak olduğunu belirterek muhalifler ile müzakerelerdeki sorunun, askeri sistemi dışlayan, seçimle göreve gelmemiş bir meclisin kurulmak istenmesi olduğunu belirtti.

AGK Başkan Yardımcısı Hımidti, başkentte düzenlediği basın toplantısında, "Ordu karargahı önündeki göstericilerin dağıtılması, Hızlı Destek Kuvvetlerine kurulmuş bir tuzak. Protestocular arasında vatansever insanlar da vardı. Orada yaşananları gördüler. (Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile) Müzakerelerdeki sorunumuz, askeri sistemi dışlayan, seçimle göreve gelmemiş bir meclisin kurulmak istenmesidir." diye konuştu.

Sudan'ın yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Hımidti, asıl görevlerinin ülke güvenliğini sağlamak vurguladı.

Orgeneral Hımidti sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sudan'ın parçalanmasından korkuyoruz. Güvenliği sağlamak için çabalıyoruz. Sudan'ın kaosun içinde boğulmasını isteyenler var. 9 ay iktidarda kalmaya niyetimiz yok. Devrimin gençleri ve Sudan'ın köklü partileri siyaset sahnesinde yer almalı, ulusal sorumluluklarını üstlenmeli. Biz buna açığız."