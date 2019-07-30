HABER

Sudan'da nihai anlaşma görüşmesi taziye nedeniyle ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 20:02 | Son Güncelleme

Sudan'da askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında nihai anlaşmaya dair yapılacak görüşme, koalisyon üyelerinin El Ubeyd kentinde dünkü protesto eylemlerinde hayatını kaybedenlerin taziyesine gitmesi nedeniyle ertelendi

Sudan'da askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında, 39 aylık geçiş sürecini başlatacak nihai anlaşmaya dair yapılacak toplantı, koalisyon üyelerinin El Ubeyd kentinde dünkü protesto eylemlerinde hayatını kaybedenlerin taziyesine gitmesi nedeniyle ertelendi.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) müzakere heyetinden Babekir Faysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile ÖDBG arasında bugün yapılması kararlaştırılan müzakere toplantısının, muhalefet heyetinin Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti El Ubeyd'e taziyeye gitmesi sebebiyle ertelendiğini ancak yakın tarihte yeniden bir araya gelineceğini bildirdi.

Faysal, askerle muhalefetin ortak teknik komitelerinin bugün bir araya geldiğini, akşam saatlerinde çalışmalarını tamamlayacağını ifade etti.

- Muhalefet, askeri yönetimi sorumlu tutmuştu

Dün, Kuzey Kurdufan eyaletinde başsavcılık bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporu protesto edilmişti.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan kalabalığın üzerine açılan ateş sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21'i gerçek mermiyle olmak üzere 62 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Muhalefet, olaydan askeri yönetimi sorumlu tutmuş, kentte ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verilmişti.

Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun cumartesi günkü raporunda, 3 Haziran'da ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrinin AGK'nin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü, talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin de suçlu bulunduğu belirtilmişti.

Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmiş, gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan lideri Ömer el-Beşir'in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan'da devrilmesinin ardından başkent Hartum'da muhalif göstericiler, ordu karargahı önünde "sivil yönetime geçilmesi" talebiyle nöbet tutmuştu.

Muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNEROtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen modelOtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen model
"Masa başında bitmesini arzu ediyoruz""Masa başında bitmesini arzu ediyoruz"
Yakınları serbest kalan Sel kardeşler için kurban kestiYakınları serbest kalan Sel kardeşler için kurban kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Babekir Faysal El Ubeyd kenti Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi müzakereler Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) protesto eylemleri Sudan Sudan lideri Ömer el-Beşir Sudan'da askeri yönetim

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Volkan Demirel krizi! Açıklama var

Volkan Demirel krizi! Açıklama var

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

AYM akademisyenlerle ilgili kararının gerekçesini açıkladı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.