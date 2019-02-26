Sudan'da OHAL kapsamında suçlu bulunanlar 10 yıla kadar cezalandırılabilecek

Cumhurbaşkanı Beşir, cuma günü, ulusal uzlaşı hükümetinin ve 18 eyaletteki yerel hükümetlerin feshedildiğini, ülkede bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de eyaletlerin başına ordudan isimler atanmış, savunma, dışişleri ve adalet de dahil 6 bakanlık dışında tüm kabine yenilenmiş, bazı bakan yardımcılıkları ve genel sekreterlik makamlarına da yeni isimler getirilmişti.

Gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları'nın (SPA) Facebook hesabında, farklı bölgelerde düzenlenen gösterilerle ilgili fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığının "izinsiz gösteri ve yürüyüş düzenlenemeyecek" kararnamesine rağmen başkentin çeşitli noktalarında hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

Kararnameyle memurların devleti bağlayacak herhangi bir sözleşmeye imza atmaları, yetki ve nüfuzlarını kendileri ya da yakınlarının menfaatine kullanmaları da yasaklandı.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yayımladığı kararnameye göre, OHAL kararı sonrası suçlu bulunanlar 10 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılacak.

Savunma Bakanı Avad bin Avf yerini korurken ayrıca Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcılığına getirilmiş, Başbakan Mutez Musa'nın yerine 2015’ten bu yana Cezira eyaleti valiliği yapan Muhammed Tahir İla atanmıştı.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, dün ayrıca 4 kararname daha çıkarmıştı. Buna göre, izinsiz grev, gösteri, yürüyüş ve sempozyum düzenlenemeyecek. Güvenlik güçleri, gerekli hallerde istedikleri bina ve şahısları arayabilecek ve yargılama tamamlanana kadar yasa dışı olduğu tespit edilen para ve eşyalara el koyabilecek.

OHAL kapsamındaki bir suça karıştığından şüphelenilen kişiler tutuklanabilecek. Devletin saygınlığı ve egemenliğini, sembollerini, organlarını veya temsilcilerini herhangi bir şekilde hafife almak ve yetkili makamlarca verilen emirlere uymamak suç sayılacak.

Devlet ve halkın aleyhinde, anayasal düzeni bozucu haberlerin hazırlanmasına ve yayımlanmasına izin verilmeyecek.

Hartum yönetimi, 2003'te patlak veren Darfur Krizi ve 2011'de Güney Sudan'ın ayrılması sonrası karşı karşıya kaldığı ekonomik krizle baş etmeye çalışıyor.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütü'ne göre ise 51 kişi yaşamını yitirdi.

