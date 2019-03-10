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Sudan'da OHAL Mahkemesinden Mehdi'nin kızına hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 20:36 | Son Güncelleme

Sudan'da OHAL Mahkemesinden Mehdi'nin kızına hapis

Sudan'da Olağanüstü Hal (OHAL) Mahkemesi, muhalif Milli Ümmet Partisi (MÜP) Genel Başkan Yardımcısı Meryem Sadık el-Mehdi'yi, gösterilere katıldığı gerekçesiyle hapis ve para cezasına çarptırdı.

Başkent Hartum'daki mahkeme önünde açıklama yapan avukat Nun Keşkuş, MÜP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi'nin bir hafta hapis ve yaklaşık 43 dolar para cezasına çarptırıldığını, karara itiraz edildiğini söyledi.

Eski Başbakan ve MÜP lideri Sadık el-Mehdi'nin kızı Meryem el-Mehdi, başkent Hartum'un Umdurman kentindeki MÜP binası önünde gözaltına alınmıştı.

Güvenlik güçleri, kentteki meclis binasına yürümek isteyen yüzlerce göstericiyi de göz yaşartıcı gazla dağıtmıştı.

OHAL Mahkemesi dün de 9 kadın göstericiye bir ay hapis ve kırbaç cezası vermişti.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 8 Mart Kadınlar Günü'nde ise rejim karşıtı protesto gösterilerinde tutuklanan tüm kadınların serbest bırakılmasını emretmişti.

Cumhurbaşkanı Beşir, 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümetiyle 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini açıklamıştı.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnameler ile de izinsiz gösteri, yürüyüş, grevler yasaklanmış, güvenlik güçlerine, gerekli hallerde istedikleri bina ve şahısları arama, yargılama tamamlanana dek yasa dışı olduğu tespit edilen para, yer ve eşyalara el koyma yetkisi tanınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Meryem el-Mehdi Milli Ümmet Partisi OHAL mahkemesi Sudan

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