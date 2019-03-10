Sudan'da OHAL Mahkemesinden Mehdi'nin kızına hapis

Cumhurbaşkanı Beşir, 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümetiyle 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini açıklamıştı.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 8 Mart Kadınlar Günü'nde ise rejim karşıtı protesto gösterilerinde tutuklanan tüm kadınların serbest bırakılmasını emretmişti.

OHAL Mahkemesi dün de 9 kadın göstericiye bir ay hapis ve kırbaç cezası vermişti.

Başkent Hartum'daki mahkeme önünde açıklama yapan avukat Nun Keşkuş, MÜP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi'nin bir hafta hapis ve yaklaşık 43 dolar para cezasına çarptırıldığını, karara itiraz edildiğini söyledi.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnameler ile de izinsiz gösteri, yürüyüş, grevler yasaklanmış, güvenlik güçlerine, gerekli hallerde istedikleri bina ve şahısları arama, yargılama tamamlanana dek yasa dışı olduğu tespit edilen para, yer ve eşyalara el koyma yetkisi tanınmıştı.

