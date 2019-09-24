HABER

Sudan'da öldürülen protestocularla ilgili rapor açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 19:22 | Son Güncelleme

Sudan'da hükümete bağlı İnsan Hakları Komisyonu, 3 Haziran'da ordu karargahı önünde protestocuların öldürülmesi olayıyla ilgili raporunu açıkladı - Göstericilerin güvenlik güçlerince dağıtılması sırasında çıkan olaylarda 73 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, 22 kişinin kaybolduğu, 16 kişinin tecavüze uğradığı belirtildi

Sudan'ın başkenti Hartum'da 4 ay önce ordu karargahı önündeki protestocuların dağıtılması olaylarında 73 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin kaybolduğu ve 16 tecavüz vakasının yaşandığı bildirildi.

Hükümete bağlı İnsan Hakları Komisyonu, 3 Haziran'da ordu karargahı önünde protestocuların öldürülmesi olayıyla ilgili raporunu açıkladı.

İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Huriye İsmail, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olaylarda 73 kişinin öldüğünü, 22 kişinin kaybolduğunu ve 16 kişinin tecavüze uğradığının tespit edildiğini ifade etti.

İsmail, "Ordu karargahı önündeki eylem barışçıldı. Devletin güç kullanmayıp askeri müdahalede bulunmaması barışçıl bir çözüm için en iyi güvenceydi. Göstericileri dağıtmak için kademeli ve makul bir güç kullanılmalıydı. Meydan illaki dağıtılacaksa gösterileri organize edenlere bildirilmeli ve eylemcilerin olaysız dağılmaları için yeterli süre tanınmalıydı." ifadelerini kullandı.

Huriye İsmail, göstericilere müdahalenin polis kıyafeti giymiş askerler ve Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini sözlerine ekledi.

Başbakan Abdullah Hamduk cumartesi günü eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, lağvedilen Askeri Geçiş Konseyi karşıtı ve özellikle de haziran ayında ordunun başkent Hartum'daki ana karargahı önündeki barışçıl protestocuların dağıtılması sırasındaki insan hakları ihlallerine dair, ağustos ayında askerle sivil muhalefet arasında imzalanan Anayasal Bildiri gereğince bağımsız soruşturma komisyonu kurulması talimatı vermişti. Bu komisyonun kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan'da sivil yönetime geçiş talebiyle ordu karargahı çevresinde gösteri düzenleyen protestocuların 3 Haziran'da dağıtılması operasyonunda Sağlık Bakanlığı kaynaklarına göre 61, muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti. Muhalifler olaylardan dönemin askeri yönetimini sorumlu tutmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için 17 Ağustos Cumartesi günü imzalar atılmıştı.

Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir'in askeri darbeyle göreve geldiği 1989'dan bu yana atanan ilk sivil başbakan Abdullah Hamduk, 21 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlamıştı.

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntülediGÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi
Foça ve Menemen'deki sulama kanalında kirlilik devam ediyorFoça ve Menemen'deki sulama kanalında kirlilik devam ediyor
Silivri'deki depremin Avcılar'daki binada çatlaklar oluşturdu iddiasıSilivri'deki depremin Avcılar'daki binada çatlaklar oluşturdu iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 Haziran olayları bilanço Sudan

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Demirören'den flaş başkanlık açıklaması!

Demirören'den flaş başkanlık açıklaması!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de nişanlısını öldüren sanığa müebbet hapis

Nişanlısını öldüren sanığa müebbet! 'Bu iş kanla bitecek'

Şehit teğmen, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehide en acı veda! 'Bak kızım bu senin baban'

Akılalmaz olay! Yaşlı adam, otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması

Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğü ortaya çıktı, korkunç detaylar

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğü ortaya çıktı, korkunç detaylar

Son dakika! F-16'lar ikinci kez Suriye'de uçtu

Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.