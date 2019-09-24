Sudan'da öldürülen protestocularla ilgili rapor açıklandı

Sudan'ın başkenti Hartum'da 4 ay önce ordu karargahı önündeki protestocuların dağıtılması olaylarında 73 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin kaybolduğu ve 16 tecavüz vakasının yaşandığı bildirildi.

Hükümete bağlı İnsan Hakları Komisyonu, 3 Haziran'da ordu karargahı önünde protestocuların öldürülmesi olayıyla ilgili raporunu açıkladı.

İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Huriye İsmail, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olaylarda 73 kişinin öldüğünü, 22 kişinin kaybolduğunu ve 16 kişinin tecavüze uğradığının tespit edildiğini ifade etti.

İsmail, "Ordu karargahı önündeki eylem barışçıldı. Devletin güç kullanmayıp askeri müdahalede bulunmaması barışçıl bir çözüm için en iyi güvenceydi. Göstericileri dağıtmak için kademeli ve makul bir güç kullanılmalıydı. Meydan illaki dağıtılacaksa gösterileri organize edenlere bildirilmeli ve eylemcilerin olaysız dağılmaları için yeterli süre tanınmalıydı." ifadelerini kullandı.

Huriye İsmail, göstericilere müdahalenin polis kıyafeti giymiş askerler ve Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini sözlerine ekledi.