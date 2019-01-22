Sudan'da ölen göstericinin cenazesi toprağa verildi

Sudan'daki gösteriler, 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başladı ve kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtı eylemlere dönüştü.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi tarafından daha önce yapılan açıklamada, perşembe günü Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, beş kişinin gerçek, üç kişinin de plastik mermiyle yaralandığı aktarılmıştı. Komite daha sonra, gösterilerde yaralanan Muaviye Beşir Halil isimli bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının üçe yükseldiğini ifade etmişti.

Polis sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmadığını, ölü sayısının üç değil, iki olduğunu belirtmişti.

