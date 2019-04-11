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Sudan'da ordu devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 08:56 | Son Güncelleme

Sudan'da ordu devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı

Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı, askerler içeriye girdi.

Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer alıyor.

Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.

Öte yandan, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Askeri darbe girişimi Sudan

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