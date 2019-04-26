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Sudan'da ordu genel karargahı önündeki gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 18:24 | Son Güncelleme

Eylemciler, yönetimin sivil hükümete devri talebiyle 6 Nisan'dan bu yana protesto gösterilerinin odağındaki ordu karargahı önünde cuma namazı kıldı - Çevre illerden otobüslerle gelen yüzlerce Sudanlı, başkent Hartum'daki gösterilere katıldı

Sudan’da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarını deviren askeri darbenin üzerinden 15 gün geçmesine rağmen, başkent Hartum’da ordunun ana karargahı önündeki rejim karşıtı gösteriler devam ediyor.

Orduya ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulunan göstericilerin eylemlerinde 3 hafta geride kaldı.

Çevre illerden otobüslerle gelen yüzlerce Sudanlı, başkent Hartum'daki gösterilere katıldı. Göstericilerin ortak talepleri, sivil yönetime geçiş ve eski rejimden kimseye yeni süreçte görev verilmemesi oldu.

Yönetimin sivil hükümete devri talebiyle 6 Nisan’dan bu yana yapılan gösterilerde eylemciler, protestoların odağındaki ordu karargahı önünde cuma namazı kıldı.

Errahme Bilhac Yusuf Camii İmamı Adem İbrahim, hutbede askeri geçiş konseyinden, aylardır süren protesto gösterilerinde ölen, tutuklanan ve darbedilen eylemciler nedeniyle eski rejimin sembol isimlerinin tutuklanmasını talep etti.

İbrahim, "Sudanlıların devrimi, hak, özgürlük, adalet, barış ve mazlumlarla birlikte olmak için yapıldı. İslam hoşgörü ve muhabbet dinidir, fakat hoşgörü kişiye özeldir. Kamusal haklar için geçerli olamaz. Bu konuda kimseye müsamaha edilemez." ifadesini kullandı.

Ordunun görevinin ülkeyi ve sınırlarını korumak olduğunu belirten İbrahim, "Askeri geçiş konseyi, yönetimi sivil hükümete teslim etmeli ve siyaseti ehline bırakmalı. 30 yıllık askeri yönetim bize yetti. Orduyu yönetimde istemiyoruz." dedi.

İbrahim, göstericilere birlik olma ve barışçıl protestolarını sürdürme çağrısında bulundu.

-Sudan'da ne olmuştu?

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösteriler, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüştü.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle düzenlenen gösterilerin en büyüğü, 6 Nisan'da başkent Hartum'da ordunun ana karargahı çevresinde yapıldı.

Gösteri, aynı zamanda ülkede 1985'te kansız bir darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Cafer Muhammed en-Numeyri'nin devrilişinin yıl dönümüne denk geldi. Göstericiler, orduya ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulundu. Protestolar sonraki günlerde de devam etti.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da ordunun yönetime el koyduğunu, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurdu.

Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıkladı.

Askeri konsey, muhalif gruplarla diyaloğa her zaman hazır olduğunu açıklarken, muhaliflerle asker arasında geçiş sürecindeki yönetim şekli ve isimler konusundaki anlaşmazlık sürüyor.

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile gösterilerin organizatörü SPA, yönetimin sivillere devri, eski rejimin sembol isimleri ve istihbarat teşkilatı başta olmak üzere tüm kurumların tasfiyesi gibi talepler karşılanana dek ülke genelindeki gösterileri sürdüreceklerini belirtiyor.

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