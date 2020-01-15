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  4. Sudan'da ordu "isyancı istihbaratçıların" bulunduğu tüm istihbarat merkezlerinde kontrolü sağladı

Sudan'da ordu "isyancı istihbaratçıların" bulunduğu tüm istihbarat merkezlerinde kontrolü sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 00:58 | Son Güncelleme

Sudan'da ordu "isyancı istihbaratçıların" bulunduğu tüm istihbarat merkezlerinde kontrolü sağladı

Sudan'da öğleden bu yana silahlı direniş gösteren ve güvenlik güçlerine teslim olmayı reddeden İstihbarat Teşkilatı'na bağlı kapatılan Operasyonlar Birimi üyelerinin bulunduğu istihbarat merkezleri ordu tarafından ele geçirildi.

AA muhabirine açıklama yapan askeri kaynak, başkentin farklı bölgelerinde silahlı mukavemet gösteren İstihbarat Teşkilatı'na bağlı kapatılan Operasyonlar Birimi üyelerinin bulunduğu istihbarat merkezlerine baskın düzenlendiğini, isyancı istihbarat görevlilerinin gözaltına alındığını belirtti.

Ordu, öğle saatlerinde havalimanı yolunu kapatan ve çeşitli istihbarat merkezlerinde havaya ateş açarak teslim olmayı reddeden istihbarat görevlilerinin bulunduğu merkezlerin ve direnen askerlerin yakalanması için kısa süre önce operasyon başlattığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Direniş İstihbarat teşkilatı ordu Sudan

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