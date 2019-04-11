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Sudan'da ordu karargahında silah sesleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 11:52 | Son Güncelleme

Görgü tanıkları, başkent Hartum'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahından gelen silah seslerinin birkaç dakika sürdüğünü belirtti

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahında silah sesleri duyuldu.

Karargahın çevresinde bulunan görgü tanıkları, silah seslerinin birkaç dakika sürdüğünü belirtti.

Silah seslerinin bir çatışmadan mı yoksa ordunun iktidara el koyduğu yönündeki haberlerin sevinç ifadesinden mi kaynaklandığı bilinmediği kaydedildi.

Sudan basınındaki haberlere göre, ordunun bu sabah devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmasının ardından başkent Hartum'daki havalimanında uçuşlar durduruldu, sadece inişlere izin veriliyor.

Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Yerel kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtiyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer almıştı.

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