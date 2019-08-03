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Sudan'da ordu ve muhalefetin anlaşması memnuniyetle karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 18:21 | Son Güncelleme

Arap Parlamentosu: - "Anlaşma, geçiş sürecinin tamamlanması ve Sudan halkının istikrar ve güvenlik talepleri doğrultusunda atılan önemli bir adımdır"

KAHİRE (AA) - Arap Birliği ve Arap Parlamentosu, Sudan'da ordu ve muhalefetin ülkede siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddeleri üzerinde anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, anayasa bildirisinin imzalanmasının ardından Sudan'da yeni dönemin başlayacağı, bu süreçte halkın istediği sivil ve demokratik yönetim için adımların atılacağı bildirildi.

Anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, geçiş sürecinde Sudan'daki kurumlara gereken desteğin verileceğinin altı çizildi.

Arap Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada da "Anlaşma, geçiş sürecinin tamamlanması ve Sudan halkının istikrar ve güvenlik talepleri doğrultusunda atılan önemli bir adımdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sudan'daki bütün taraflara siyasi çözümün başarıya ulaşması için anlaşmaya destek verme çağrısında bulunuldu.

- Ne olmuştu?

Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi ve ara bulucu Muhammed Hasan Lebat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) koalisyonunun anayasa bildirisinin tüm maddelerinde anlaştığını duyurmuştu.

Lebat, "Sudan halkını tebrik ediyoruz ve bu anlaşmanın Sudan için tarihi bir an olduğuna inanıyoruz. AGK ile ÖDBG arasındaki nihai anlaşmanın büyük bir törenle birkaç gün içinde olacağını belirtmek istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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