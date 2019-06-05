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Sudan'da Ordudan Müzakere Sinyali

05.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

Sudan’daki askeri yönetim muhaliflerle yapılan tüm anlaşmaları tanımadığını açıklamasından bir gün sonra demokratik geçiş süreci için yeniden müzakerelere başlama önerisinde bulundu

Sudan'da Ordudan Müzakere Sinyali

Sudan’daki askeri yönetim muhaliflerle yapılan tüm anlaşmaları tanımadığını açıklamasından bir gün sonra demokratik geçiş süreci için yeniden müzakerelere başlama önerisinde bulundu.

Öneri ülkedeki askeri konseyin başındaki isim General Abdülfettah El Burhan’dan geldi. Bu arada sağlık hizmeti veren grupların verdiği bilgiye göre ordunun, Hartum’daki protestoculara yönelik yaptığı operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısı da 60’a yükseldi.

Ramazan bayramı nedeniyle devlet televizyonundan bir mesaj yayınlayan Generl El Burhan, ordunun yönetimi seçilmiş bir parlamentoya devretmeye hazır olduğunu söyledi. Ülkede eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinden bu yana yönetim ordu konseyi tarafından sağlanıyor.

Televizyonda yaptığı konuşmada General El Burhan, “Askeri konsey olarak bir pranga olmaksızın ellerimizi müzakere için uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce yaptığı açıklamadaysa protestocu gruplarla müzakere etmeyeceğini söylemiş ve ülkede 9 ay içerisinde parlamento seçimlerine gidileceğini ilan etmişti.

Ülkede Ömer El Beşir’i istifaya götüren olaylar başladığından bu yana çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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