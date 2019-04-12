Sudan'da ordunun yönetime el koymasına dünyadan tepkiler

Sudan'da ordunun yönetime el koymasının ardından ülkedeki taraflara itidal çağrısı yapılmaya devam edilirken, başta Türkiye, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği olmak üzere birçok ülke ve uluslararası kuruluşlar, Sudan halkının taleplerine kulak verilmesi gerektiğini belirterek sürecin barışçıl bir şekilde yürütülmesi çağrısında bulunuyor.

Hayat pahalılığının 19 Aralık 2018'den bu yana protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne olan Sudan'da cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından ordu, dün önemli devlet kurumlarını kuşatarak yönetime el koydu.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından dünya genelinde farklı ülke ve uluslararası kuruluşlardan Sudan'da taraflara itidal ve sürecin barışçıl bir şekilde yürütülmesi çağrısı yapılıyor.

- Türkiye'den anayasal demokrasiye vurgu