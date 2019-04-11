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Sudan'da ordunun yönetime el koymasına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 18:20 | Son Güncelleme

Mısır Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma Sudan halkının tercihlerine destek olma çağrısı yaptı

KAHİRE (AA) - Mısır, ülkede yönetimin barışçıl bir şekilde değişimi için Sudan halkının tercihlerini destekleme çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ordunun ülke yönetimine el koymasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mısır, uluslararası toplumu Sudan halkının seçimlerini ve bu kritik tarihi aşamada üzerinde uzlaşı sağlanacak seçenekleri desteklemeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kardeş ve dost ülkelere de Sudan'ı desteklemeleri ve daha iyi bir gelecek için barışçıl geçişi gerçekleştirmesine yardımcı olmaları çağrısında bulunuldu.

"Sudan halkının ve ulusal ordusunun bu kritik aşamayı ve sorunları aşabilme gücüne güvenimiz tamdır." ifadesine yer verilen açıklamada, Mısır'ın iki ülke halkı arasındaki derin bağları, iki kardeş halkı bir araya getiren yol ve kader birliği ışığında muhafaza etmekte kararlı olduğu kaydedildi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

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mısır Sudan

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