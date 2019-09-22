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Sudan’da otobüs kazası: 5 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 19:09 | Son Güncelleme

Sudan’da meydana gelen otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.Sudan’ın başkenti Hartum’un kuzeyinde otobüs kazası meydana geldi.

Sudan’da meydana gelen otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.
Sudan’ın başkenti Hartum’un kuzeyinde otobüs kazası meydana geldi. Sudan polisi olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı. Polis yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğunu ifade ederken, görgü tanıkları otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiğini ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Sudan’da 2018 yılında meydana gelen trafik kazalarında 10 bin kişi hayatını kaybetti.

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